Viola Vivo incanta il pubblico di The Voice Kids: talento di Arma di Taggia brilla sul palco

Grande emozione e orgoglio per Arma di Taggia: nella serata di ieri, Viola Vivo, talento locale di ben soli 9 anni, ha conquistato il palco del celebre programma televisivo The Voice Kids. La giovanissima cantante ha dimostrato tutto il suo potenziale in una performance che ha emozionato pubblico e giudici, portando un po’ di Riviera dei Fiori sotto i riflettori nazionali.

Viola Vivo, nonostante la sua giovane età, ha impressionato per la sicurezza, la presenza scenica e soprattutto per una voce straordinaria che ha saputo catturare l’attenzione di tutti, in primis di Loredana Bertè. La sua esibizione, carica di sentimento e tecnica, ha dimostrato una maturità artistica che lascia ben sperare per il futuro. I giudici hanno elogiato la sua capacità interpretativa e il timbro vocale unico, definendola un vero e proprio talento in ascesa.

La partecipazione di Viola a The Voice Kids ha acceso l'entusiasmo della comunità di Arma di Taggia e della Riviera di Ponente. Familiari, amici e concittadini hanno seguito con trepidazione la sua esibizione, supportandola sui social con messaggi di affetto e incoraggiamento. La giovane artista è diventata in poche ore un simbolo dell’eccellenza locale, dimostrando come il talento e la determinazione possano portare lontano.