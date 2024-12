Ventimiglia: per le festività natalizie ampliati gli orari di apertura e vendita al pubblico del mercato coperto

Il Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, ha firmato un’ordinanza volta all’ampliamento degli orari di apertura del Mercato coperto in occasione delle festività natalizie. In particolare, si partirà con un’apertura straordinaria già Domenica 8 Dicembre in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, dalle 07.00 alle 18.00. I nuovi orari, in deroga a quanto previsto dall’ordinanza di riapertura a seguito dell’incendio - la quale prevede che l’apertura dal lunedì al giovedì sia dalle 07.00 alle 14.00 - saranno i seguenti:



• Domenica 8 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 18.00

• Lunedì 16 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 14.00 (invariato)

• Martedì 17 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 17.00

• Mercoledì 18 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 17.00

• Giovedì 19 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 17.00

• Venerdì 20 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 17.00 (invariato)

• Sabato 21 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 18.00

• Domenica 22 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 18.00

• Lunedì 23 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 18.00

• Martedì 24 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 18.00

• Mercoledì 25 dicembre: CHIUSO

• Giovedì 26 dicembre: CHIUSO

• Venerdì 27 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 17.00 (invariato)

• Sabato 28 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 17.00 (invariato)

• Domenica 29 dicembre: CHIUSO

• Lunedì 30 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 18.00

• Martedì 31 dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 18.00

• Mercoledì 1 gennaio: CHIUSO

• Giovedì 2 gennaio dalle ore 07.00 alle ore 17.00

• Lunedì 6 gennaio: dalle ore 07.00 alle ore 14.00 (invariato)