Vallecrosia: venerdì sera torna in via d'urgenza il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato in via d’urgenza il Consiglio Comunale di Vallecrosia, per venerdì alle 19.

All’ordine del giorno la comunicazione del sindaco relativa alla modifica dei componenti della Giunta comunale e alla conseguente redistribuzione delle deleghe agli assessori comunali.

A seguire la comunicazione del sindaco relativa alla redistribuzione degli incarichi conferiti ai consiglieri comunali. Quindi l’avvio del procedimento di contestazione di incompatibilità al sindaco a seguito della sua proclamazione a consigliere regionale.

In chiusura l’approvazione del nuovo schema di regolamento per il controllo congiunto e sub patti parasociali fra i soci pubblici di Rivieracqua.