La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta i servizi digitali per le imprese

Numerosi sono i servizi digitali che la Camera di Commercio Riviere di Liguria mette a disposizione per semplificare, ad imprese e intermediari, la gestione di tutte le pratiche: per meglio far conoscere le opportunità di questi servizi ed incentivarne l’utilizzo, l’ente camerale organizza domani, giovedì 5 dicembre alle ore 15, il webinar dal titolo “Verso il futuro digitale: la Road Map dei servizi innovativi della Camera di Commercio per le imprese” al quale si può partecipare gratuitamente su piattaforma Zoom.

L’incontro, dal taglio pratico e mirato per spiegare funzionamento e vantaggi dei servizi digitali, rientra tra le iniziative di informazione sui temi della transizione digitale delle imprese organizzati periodicamente dall’ente camerale. Al webinar interverrà Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, per un saluto introduttivo mentre esperti di Infocamere (la società delle Camere di Commercio per l’innovazione digitale) illustreranno i servizi digitali. I partecipant potranno porre domande e chiedere approfondimenti.

Tra gli argomenti, focus su Impresa Italia, l’app del Sistema camerale con cui oggi già oltre due milioni di imprenditrici e imprenditori di tutta Italia accedono ai documenti ufficiali della propria azienda. Con Impresa Italia ogni legale rappresentante d’impresa può accedere gratuitamente ai principali documenti della propria azienda disponibili nel Registro Imprese: la visura, in italiano e in inglese, l’atto costitutivo, le ultime annualità di bilancio depositate (per le imprese tenute a tali dichiarazioni). L’app consente anche di monitorare lo stato delle pratiche inviate al Registro Imprese, allo Sportello unico per le attività produttive (il SUAP) e di esibire l’attestato di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.