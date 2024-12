Donatella Vivaldi confermata alla presidenza di Confartigianato della provincia di Imperia

Donatella Vivaldi è stata riconfermata alla Presidenza di Confartigianato Imperia anche per il prossimo quadriennio. La sua elezione è avvenuta ieri sera in occasione dell’Assemblea che si è svolta a Sanremo nella sede provinciale dell’associazione. Pochi giorni fa Donatella Vivaldi era entrata a far parte, unica donna in Italia, della giunta nazionale di Confartigianato.

"E’ con un misto di orgoglio ed emozione che ho accolto questa mia riconferma alla presidenza di Confartigianato Imperia - ha detto Donatella Vivaldi – Da sempre sono legata e affascinata da questo settore, che rappresenta la tradizione e la storia dell’attività produttiva italiana. Come ha avuto modo di dire il nostro presidente nazionale Marco Granelli, gli artigiani sono dei veri fari di autenticità in un mondo di omologazione. L’auspicio è che la loro passione e la bellezza della propria arte vincano sempre. Gli artigiani hanno infatti la capacità di vedere oltre e credere nel proprio lavoro, per questo sono considerati dei costruttori del futuro”. Sotto la composizione completa.

Giunta esecutiva

Presidente Provinciale: Donatella Vivaldi

Presidente Onorario: Antonio Sindoni

Vice Presidente Provinciale: Piero Trecarichi Scavuzzo

Componenti Effettivi: Michel Kelif e Mario Tiberti

Componenti Supplenti: Claudio Negro e Fabrizio Francone

Componenti della Giunta eletti nelle assemblee di zona e dei movimenti provinciali

Presidente Zona Imperia: Federico Fresia

Presidente Zona Sanremo: Gianni Verrando

Presidente Zona Ventimiglia: Giulio Gajaudo

Presidente Donne Impresa: Paola Ratuis

Presidente Anap: Gianni Canale

Presidente Giovani Imprenditori: Alessandro Boeri

Collegio sindacale

Presidente: Paolo Gori

Consiglieri Effettivi: Alessandro Ballarin e Piero Ippolito

Consiglieri Supplenti: Giancarlo Elia e Lucio Cava