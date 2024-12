Parcheggio 'Goso' a Vallecrosia, Perri: "Asfaltare passaggio pedonale e fare pulizia straordinaria" (Foto)

"Sindaco e giunta si impegnino ad attivarsi con il soggetto del project financing affinché si provveda al più presto a risolvere alcune difficoltà legate al cantiere che insiste sul parcheggio Goso con la realizzazione dell'asfalto sul corridoio pedonale che dà accesso al mare e facendo una pulizia straordinaria per rendere decorosa l'area e per risolvere i problemi igienico sanitari esistenti. Qualora la competenza non sia del soggetto titolare del project financing si impegnano il sindaco e la giunta a provvedere con le risorse del bilancio". Lo richiedono con un ordine del giorno i consiglieri comunali di minoranza Fabio Perri, Mirko Valenti e Luciana Rondelli, illustrato in serata nel corso della seduta odierna del consiglio comunale di Vallecrosia.

"Il parcheggio Goso, al momento, è oggetto di un intervento di riqualificazione e rifacimento grazie a un project financing. Dal 27 settembre scorso è scattato il divieto di sosta in via Colonnello Aprosio nell'area del parcheggio verso il mare e all'ingresso della strada statale uno, lato destro, per la consegna del cantiere che si occuperà dei lavori di riqualificazione dell'area" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "Il percorso pedonale, il cui manto è costituito da materiali con ghiaia, verso il mare è stato istituito delimitandolo con cartelli appositi. Sul lungomare ci sono, inoltre, diverse attività commerciali e il parcheggio Goso è quello più limitrofo per poter permettere alle persone che intendono usufruire di questi servizi di parcheggiare. Diverse segnalazioni sottolineano che il manto del percorso pedonale, costituito da materiale tipo ghiaia, non permette un accesso praticabile, in particolare, per persone portatrici di handicap, mamme con passeggini o donne con i tacchi. Considerato che la difficoltà dell'accesso in aggiunta alle difficoltà riscontrate in merito al parcheggio e alla realizzazione della ciclabile prima dei servizi a monte, crea non presenze e, quindi, anche un meno incasso per gli esercizi commerciali verificato che il decoro e la pulizia del percorso pedonale che crea accesso al mare non è assolutamente da considerare sufficiente considerando la presenza di vegetazione e immondizia. Preso atto che la rimozione delle serre hanno causato la presenza di topi ovunque, nelle vie limitrofe e nell'area, creando così una situazione pericolosa dal punto di vista igienico sanitario".

“L'ordine del giorno nasce proprio dal fatto che si sono incastrate una serie di situazione" - illustra Perri - "Il parcheggio ha giustamente bisogno di un intervento ma oggi, con quel manto ghiaioso, è praticamente impossibile camminare perché diventa pericoloso. Credo che una leccata di cemento o di asfalto sia anche un'attenzione nei confronti di coloro che si dirigono verso il lungomare. La porzione di strada che porta al lungomare, dal ponticino, fa venire la nausea: ci sono la spazzatura, le canne e le spine. Bisogna intervenire per dare un senso di decoro”.

"E' stata fatta un'azione preventiva sui topi, prima ancora che partisse il cantiere” - fa sapere l'assessore Antonino Fazzari - "E' stata voluta e pensata dal sottoscritto. Nelle condizioni in cui era, totalmente abbandonata, la prevenzione non è bastata. La bonifica è stata fatta con esche. Ho cercato di fare il massimo possibile anche perché ero memore di quello che era successo quando avevamo iniziato altri cantieri, come l'ex Fassi. Il passaggio pedonale è provvisorio visto che c'è un cantiere in atto. Prendiamo atto del fatto che non si può passare. Oggi sono andato a vedere se avevano pulito la parte del tunnel perché l'avevo segnalato personalmente alla ditta, che però non era più passata perché credevano che il passaggio fosse chiuso, ma ora hanno pulito e hanno tolto anche le canne. Per quanto riguarda i territori limitrofi sono stati svuotati. Non possiamo farci nulla se gli anziani ci vanno a urinare, è un problema che sarà ovviato una volta finito il cantiere perché vi sarà la videosorveglianza e, inoltre, l'illuminazione verrà aumentata".

"Se il tunnel è stato pulito mi fa piacere" - risponde il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "Sono consapevole che si tratta di un passaggio provvisorio ma deve comunque essere fatto in un certi modo, vi invito perciò a fare un'attenta verifica su quelle che sono state le nostre richieste nel momento e nella condizione in cui si vuole fare l'intervento. Mi va bene che vengano messe le telecamere. Lo strumento dell'ordine del giorno è stato visionato dalla parte amministrativa e dai funzionari che hanno detto che andava bene".

"Si sta chiedendo di impegnarsi in un cantiere aperto, dove c'è un direttore di cantiere e dove c'è un appalto" - replica il sindaco Armando Biasi - "E' una situazione in cui l'amministrazione non può intervenire. La segnalazione va fatta al Rup che si deve impegnare al direttore e segnalare alla ditta. Votiamo, perciò, per impegnarci ad avvisare gli enti competenti".

E' stato accolto all'unanimità in consiglio comunale l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare 'Perri Sindaco' per risolvere alcune difficoltà legate al cantiere.