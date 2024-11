Imperia: siglata l'Alleanza tra Imperia, Nizza e Cuneo, Scajola “Nostri territori esempi per Europa unita”

L’alleanza tra Imperia, Cuneo e Nizza diventa realtà. Dopo il “lancio” dell’accordo avvenuto l’8 febbraio scorso a Imperia, oggi a Nizza e’ stata siglata la Dichiarazione d’intenti dai rappresentanti delle tre realta’ territoriali, il sindaco e presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, il sindaco e Presidente di Nice Metropole Christian Estrosi, il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo. Su proposta di Claudio Scajola Christian Estrosi sarà il primo presidente dell’alleanza e sempre su sua proposta sarà istituito un segretariato di tecnici rappresentativo dei tre territori che avrà il compito di elaborare soluzioni concrete da portare all’attenzione delle istituzioni nazionali ed europee.



Nel suo intervento Scajola ha ricordato che la difficoltà legata al momento storico e geopolitico richiede uno nuovo sforzo da parte dell’Europa e dei suoi popoli e che questa realtà di Imperia Nizza e Cuneo può essere un modello da cui partire: “C’è una realtà fatta di scambi e legami quotidiani tra le persone che vivono nei nostri territori, ma spesso questa connessione non si riflette nelle istituzioni. Da qui nasce l’importanza dell’Alleanza Transfrontaliera delle Alpi del Sud, un’iniziativa concreta per rafforzare la collaborazione tra i territori di confine attraverso nuove infrastrutture, progetti condivisi e azioni per la difesa del territorio. Non solo una firma, ma un impegno a lungo termine: il lavoro sarà supportato da un Segretariato Tecnico, che elaborerà soluzioni da proporre a livello nazionale ed europeo per rispondere alle sfide del nostro tempo. In un momento storico complesso, questa Alleanza rappresenta un esempio di come territori e popoli diversi possano camminare insieme nel segno della fratellanza e della cooperazione”.



Ecco il testo della dichiarazione dell’ Alleanza transfrontaliera delle Alpi del Sud: “Noi, rappresentanti degli enti locali francesi e italiani, riuniti a Nizza il 29 novembre 2024, Guidati dal Trattato del Quirinale tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana per una cooperazione bilaterale rafforzata, firmato a Roma il 26 novembre 2021, Convinti dell'importanza di rafforzare la cooperazione transfrontaliera delle Alpi meridionali, Desiderosi di prendere parte a questo processo di unione dei territori, Dichiariamo la nostra intenzione di istituire, tra i territori limitrofi delle Regioni Liguria, Piemonte e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, un' Alleanza transfrontaliera delle Alpi del Sud”.



Membri dell’Alleanza:

- Provincia Imperia (membro fondatore)

• Metropole Nice Cote Azur (membro fondatore)

• Provincia di Cuneo (membro fondatore)

• Comune di Imperia

• Ville de Nice

• Comune di Cuneo

• Città Metropolitana di Genova

• Città Metropolitana di Torino

• CARF (Communauté d'agglomération de la Riviera française)