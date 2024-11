Medici a gettone tra Sanremo ed Imperia per 1.500 euro a Capodanno: secca smentita dell'Asl "Nessun ‘tariffario di Natale’ o per i giorni festivi”

Dure accuse, nei giorni scorsi da diverse testate giornalistiche nazionali, alle tariffe per i medici a gettone che opereranno nelle strutture sanitarie della nostra regione e, in particolare viene fatto riferimento a Sanremo.

Vista la carenza di medici assunti direttamente dall’Asl 1 Imperiese, infatti, secondo quanto scritto dal quotidiano nazionale Repubblica, un anestesista che lavorerà al ‘Borea’ nel giorno di Capodanno, guadagnerà tra le 8 e le 20, ben 1.500 euro, ovvero 125 l’ora. Chi invece farà la guardia medica notturna nella nostra provincia il 24 e 25 dicembre, ne guadagnerà 3.000. Le accuse arrivano anche dall’Assessore alla sanità della Lombardia Bertolaso e riguardano sia la sua regione che la Liguria. In una dichiarazione a Repubblica ha detto “In 10 giorni guadagnano 15mila euro e poi per altri 20 vanno in vacanza alle Maldive mentre altri continuano a farsi il mazzo per stipendi ridicoli”.

Come in tutta Italia, anche nella nostra provincia la sanità dovrà organizzare il personale durante le festività, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. E, come detto, la carenza di personale (nonostante i continui concorsi messi a bando) crea non pochi problemi all’Asl 1 Imperiese. Ci si deve quindi affidare ai medici a gettone, che pesano notevolmente sulle casse della sanità.

Su caso è intervenuta in merito l’Asl: “L'importo attribuito alle ore di lavoro del medico cosiddetto ‘gettonista’ viene definito da un capitolato di gara aggiudicato dall’azienda”. L’azienda sanitaria della nostra provincia conferma come “Le condizioni sono uniformi per tutti i giorni dell’anno, non c'è nessun ‘tariffario di Natale’ o per i giorni festivi”.