Ceriana: 'Cieli di carta' è il nuovo singolo di Paolo Martini. "Canzone che parla di emozioni e rinascita" (Foto)

‘Cieli di carta’ è il titolo del nuovo singolo del giovane cantautore Paolo Martini, appena uscito in tutte le principali piattaforme musicali.

Paolo, ventitré anni, originario di Ceriana, si è già distinto con alcuni brani da lui composti, ottenendo riscontri molto positivi sia in termini di visualizzazioni su YouTube che di critiche. Con la sua etichetta discografica romana Joseba Publishing, Paolo propone un brano particolarmente sentito e autobiografico, frutto di una maturità personale e di un percorso professionale che stanno procedendo a grandi passi. È stato pubblicato anche il video a supporto della nuova canzone, visibile su YouTube. Il singolo è stato composto insieme a Giovanni Segreti Bruno.

"Si tratta di un brano in cui ho voluto esprimere uno stato d’animo vissuto da molti di noi - racconta Martini - doversi abituare, da un giorno all'altro, all’idea che la persona con la quale hai condiviso le esperienze più belle abbia deciso improvvisamente che tutto debba finire. Ho cercato poi di esprimere il senso di impotenza che si percepisce quando realizzi di non poter più fare niente per non perderla. È una delle situazioni più brutte che abbia mai vissuto fino ad ora".

Un racconto in cui la componente autobiografica ha un suo peso: "Questa è stata anche la mia storia. Una storia alla quale credevo, nella quale ho impegnato tutto me stesso, fin dall'inizio. Sono arrivato a voler bene a quella persona più di quanto ne volessi a me stesso. E forse è stato proprio questo che mi ha fatto stare male. Sì, perché non bisogna mai sminuire l'amor proprio, soprattutto in una relazione. Rialzarmi non è stato semplice - continua - ma grazie alle persone che mi sono state vicine, in uno dei periodi più tristi della vita, ci sono riuscito”.

Per questo progetto si è anche realizzato a Roma un videoclip di accompagnamento: "Le immagini di ‘Cieli di carta’ sono state girate nei giardini di Villa Ada, un luogo molto suggestivo. Le riprese sono in bianco e nero e sul risultato finale lascio il giudizio a coloro che lo vedranno. Abbiamo cercato di interpretare con le immagini lo spirito della canzone. Vorrei anche ricordare il contributo del mio caro amico Federico Campagnani, autore della bellissima copertina”.