Stranieri arrestati a Bordighera con un fucile in macchina: chiesta l'estradizione dalla Francia, venerdì la sentenza

E’ stata chiesta dalla Francia l’estradizione per i due stranieri di origine cecena che, sabato scorso sono stati arrestati dai Carabinieri di Ventimiglia al termine di un inseguimento che è terminato in frazione Borghetto San Nicolò.

I due erano fuggiti all’alt dei militari che erano ad un posto di controllo. Al termine dell’inseguimento e della reticenza a scendere dall’auto, a bordo è stato trovato un fucile a pompa. Per questo i due sono stati arrestati. Questa mattina, in Corte d’Appello a Genova e difesi dagli avvocati Maria Gioffè ed Ugo Fogliano, si è svolta una nuova udienza dopo che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

La sentenza è prevista per venerdì ma è probabile che verrà concessa l’estradizione ai due che saranno giudicati in Francia, anche per un’aggressione avvenuta a Nizza con un coltello. Sentiti i legali dei due arrestati, non hanno voluto commentare.