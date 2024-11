Giornata contro la violenza di genere, Panarello (Udc): "Ci vuole impegno condiviso"

Oggi 25 novembre ricorre la Giornata contro la violenza di genere, con particolare attenzione alla violenza contro le donne che crea profonde sacche di sofferenza che non di rado si estendono anche ai figli, vittime di quella che viene attualmente chiamata violenza vicaria.

L’UDC provinciale invita a riflettere su questo tema, partendo dalla constatazione che la violenza contro le donne avviene spesso in uno scenario domestico e vede mariti e compagni tra gli aggressori; ricorda il numero contro la violenza e lo stalking a cui ricorrere senza timore: 1522

L’UDC ha sempre avuto una attenzione particolare per la famiglia come luogo più sicuro per ogni persona, ma la statistica in fatto di violenza di genere però dice qualcosa di diverso ed evidenzia una crisi famigliare profonda: la violenza di genere è un vero e proprio cancro della famiglia ed è nostro impegno schierarci in primo luogo dalla parte delle donne per sostenerle in una azione multidimensionale, fatta di accompagnamento e di supporto alla denuncia quando necessario. Ma il nostro impegno resta anche quello di sostenere le famiglie, per aiutarle ad affrontare difficoltà relazionali ed evitare le molteplici forme di violenza in fase preventiva, cercando di identificarle nel loro insorgere.

"Nostro obiettivo è la valorizzazione della donna, spiega l'svv. Anna Maria Panarello, Segretario provinciale UDC, che tenga conto del complesso equilibrio con cui si deve far coesistere la vita di famiglia e la vita professionale, tenendo conto che la lotta contro la violenza di genere richiede un impegno condiviso tra uomini e donne per promuovere l'uguaglianza e creare una società in cui tutte le persone siano libere dalla violenza e dalla discriminazione".