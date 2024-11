Mareggiata a Sanremo: nessun danno segnalato, ma l'attenzione rimane alta (Foto e video)

La mareggiata che ha interessato Sanremo nella notte e nelle prime ore di oggi, venerdì 22 novembre, non ha provocato alcun danno né situazioni di pericolo. La Capitaneria di Porto di Sanremo ha confermato che, pur non essendoci criticità al momento, rimane in stato di allerta per monitorare eventuali sviluppi nelle prossime ore.

Durante la notte, come previsto, si sono registrati vento forte e qualche millimetro di pioggia, ma l’intera provincia non ha subito danni gravi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti circa 30 volte, prevalentemente per piccole emergenze, senza situazioni particolarmente critiche.

Il vento, come già accaduto ieri, è stato il fenomeno più significativo, con raffiche che hanno raggiunto il picco massimo a Imperia, dove sono stati registrati 104 km/h alle 00:30. Seguono Ventimiglia con 92 km/h alle 22:20, Montegrosso Pian Latte (Poggio Fearza) con 80 km/h alle 5:50, Sanremo con 76 km/h alle 21:50, Diano Marina con 70 km/h alle 21:00 e Borgomaro con 59 km/h alle 21:50.

Le precipitazioni sono rimaste contenute, con accumuli tra i 5 e gli 8 millimetri. Da segnalare anche qualche centimetro di neve, che ha imbiancato il basso Piemonte e, in modo più lieve, alcune località delle Valli Argentina e Arroscia, come Monesi e Verdeggia. Nonostante l’assenza di danni significativi, la situazione rimane sotto osservazione, con l’attenzione rivolta al proseguimento delle condizioni meteo nelle prossime ore.