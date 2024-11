Vento forte sulla costa: ad Imperia 104 km/h ma danni contenuti in tutta la provincia, adesso attenzione al mare

Notte di vento e con qualche millimetro di pioggia ma, almeno per ora, non si registrano gravi danni nella nostra provincia. Gli interventi dei Vigili del Fuoco sono stati poco meno di 30, ma senza criticità particolari.

Come era previsto è stato il vento a farla da padrone, come già nella giornata di ieri. Il picco massimo si è registrato ad Imperia, con 104 km/h alle 00.30. Di seguito troviamo Ventimiglia con 92 km/h alle 22.20, Montegrosso Pian Latte (Poggio Fearza) 80 km/h alle 5.50, Sanremo 76 km/h alle 21.50, Diano Marina 70 km/h alle 21 e Borgomaro 59 km/h alle 21.50.

La pioggia si è attestata tra i 5 e gli 8 millimetri. Da segnalare anche qualche centimetro di neve, caduta prevalentemente sul basso Piemonte, ma una leggera imbiancata è arrivata anche a Monesi e Verdeggia, tra le Valli Argentina e Arroscia.

Temperature in lieve rialzo rispetto a ieri mattina. La più bassa, questa volta spetta a Colle di Nava, dove questa mattina si sono registrati -3,2 gradi. Quindi troviamo Poggi Fearza con -1,1 e le altre tutte sopra lo zero: Verdeggia 2, Pieve di Teco 3,3, Bajardo 4, Pornassi 4,3, Triora 4,4, Pigna 5,9, Diano Castello 9, Dolcedo 9,2, Airole 9,4, Rocchetta Nervina 10,8, Imperia 13,1, Sanremo 13,8 e Ventimiglia 13,9.

I pompieri del Comando di Imperia e dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia hanno lavorando senza sosta per tutta la notte ed alcuni interventi sono ancora in corso. Riguardano prevalentemente rami pericolanti, cartelli stradali divelti e alberi caduti a causa del forte vento. Molti cartelloni caduti, con il più 'impattante' all'ingresso di galleria Gastaldi a Porto Maurizio: tantissimi gli interventi nel capoluogo, nel Dianese e nell’entroterra.

Ora l’attenzione è rivolta alla costa che potrebbe provocare danni per la mareggiata annunciata. Nel corso della notte non sembra si siano registrati particolari problemi ma, nella prima parte della mattinata sono attese onde alte che sferzeranno l’intera costa della provincia. La forza del vento calerà nelle prossime ore mentre oggi e domani il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Qualche annuvolamento in più domenica, quando potranno presentarsi alcune piogge. Temperature in risalita.