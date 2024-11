Sanremo: il 12 dicembre la festa degli 'Auguri Blucerchiati', i tifosi della Sampdoria si riuniscono al Marinella

Il Sampdoria Club Sanremo Blucerchiata organizza la festa degli Auguri Blucerchiati, un momento speciale per celebrare insieme lo spirito natalizio e la passione per i colori della maglia più bella del mondo. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 dicembre presso il Ristorante dell’Hotel Marinella di Sanremo, dove tifosi e simpatizzanti si ritroveranno per una cena all’insegna della convivialità e dell’amore per la Sampdoria.



La serata sarà resa ancora più speciale dalla presenza di Enrico Nicolini, figura di spicco nella storia della Sampdoria e del calcio italiano. Nato a Genova, Nicolini ha indossato la maglia blucerchiata da calciatore, rappresentando con orgoglio la sua città e la sua squadra. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso una brillante carriera da allenatore e commentatore tecnico, diventando una voce autorevole e apprezzata nel panorama sportivo nazionale.



L’evento sarà un’occasione unica per incontrare una leggenda del calcio, condividere ricordi, emozioni e rafforzare lo spirito di appartenenza alla grande famiglia blucerchiata. La partecipazione alla cena (23 €) è aperta a tutti i tifosi e simpatizzanti. Per prenotare: Ottica 2RO, Corso Mombello. È richiesto il pagamento della quota di partecipazione al momento della prenotazione.