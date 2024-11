ADACI PA SYMPOSIUM: il public procurement tra presente e futuro a Roma

Il Convegno ha come obiettivo principale quello di fare il punto circa l'impatto delle importanti novità introdotte dal Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 dopo un anno dall'acquisto di efficacia.

Verrà inoltre dedicato spazio ai possibili interventi correttivi in corso di elaborazione a seguito degli importanti suggerimenti raccolti dall'esperienza di diverse realtà impattate dal Codice.

Ne parliamo con importanti relatori ed esperti che ci guideranno nella complessa materia della contrattualistica pubblica, un sistema in cammino, con momenti di approfondimento su temi specifici che vedranno il coinvolgimento dei partecipanti in focus group.

Special Guest del Symposium l’astrofisica e divulgatrice scientifica: Edwige Pezzulli.

L’evento è patrocinato dall’ANAC – L’Autorità Nazionale Anticorruzione con il sostegno di JAGGAER e NIUMA.

L’approfondimento culturale dedicato ai partecipanti

ADACI organizza - per chi si tratterrà a Roma anche sabato 23 novembre - la seguente visita guidata: TERME DI DIOCLEZIANO + SANTA MARIA DEGLI ANGELI. La visita inizierà intorno alle 9.30 e terminerà con il pranzo.

Le Terme di Diocleziano, costruite tra il 298 e il 306 d.C., sono un complesso monumentale straordinario per grandezza e conservazione, che poteva ospitare fino a 3000 persone. Strutturato con le classiche aree termali (calidarium, tepidarium, frigidarium), includeva anche palestre e una piscina scoperta. Abbandonato nel VI secolo, il sito fu trasformato nel 1561 da Michelangelo su ordine di papa Pio IV, che lo destinò alla costruzione della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e di una certosa, mantenendo parte della struttura originaria delle terme.

La Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, costruita sui resti delle Terme di Diocleziano, fu trasformata in chiesa da Michelangelo con un restauro conservativo. Ulteriori modifiche, tra cui il riassetto di Luigi Vanvitelli nel 1750, hanno dato alla basilica l'aspetto attuale. Il transetto fu allestito per ospitare pale d'altare provenienti da San Pietro in Vaticano. La facciata fu rimossa nel 1911, esponendo il calidarium delle terme. Dopo il 1870, grazie a interventi urbanistici, la basilica divenne un luogo centrale per le cerimonie di Stato.

Se interessati alla visita del sabato, occorre indicarlo in fase di iscrizione.

Scarica la locandina al seguente link: https://rebrand.ly/9xd4rel

Conferma la tua presenza, la partecipazione è gratuita previa iscrizione al seguente link: https://rebrand.ly/dsnqjsi

ADACI, oltre 56 anni di associazione

Fondata nel 1968, ha costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management: funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza strategica e dimensioni di sempre maggior rilievo.

ADACI, l’Associazione Italiana dei Manager degli Acquisti e del Supply Management, è il partner dei professionisti e degli addetti operanti nel mondo del procurement e della Supply Chain.

ADACI rilascia l’attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale in ottemperanza alla L. 4/2013 grazie al riconoscimento del MI.S.E. Oggi la qualifica della professione è un percorso obbligato sia per la crescita personale e professionale, sia per la crescita dell'azienda. È una grande opportunità da cogliere e che permette alle aziende che dispongono di personale qualificato ADACI di gestire al meglio il proprio parco fornitori e la propria supply chain.

ADACI FORMANAGEMENT

Fondata nel 1998, è la società di formazione e consulenza di ADACI. Ha sede a Milano e opera sia sul territorio nazionale sia all’estero erogando formazione “interaziendale” e “in house” e offrendo servizi di consulenza specializzata.