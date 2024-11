Bordighera: approvato il progetto esecutivo per i lavori al cimitero frazionale di Sasso

La Giunta Comunale di Bordighera ha approvato il progetto esecutivo dei lavori al cimitero di Sasso. L’intervento rientra nel piano di manutenzione straordinaria che, in lotti successivi, interessa anche i cimiteri di Arziglia e Borghetto. A Sasso si procederà per risolvere una serie di fessurazioni e di cedimenti nella pavimentazione che sono concentrate nella nuova ala; tali problematiche derivano principalmente dall’assestamento dei riempimenti compiuti a suo tempo durante i lavori di costruzione, dal dissesto di alcune murature e da distacchi del copriferro. Il quadro economico ammonta a 175.000 euro, interamente finanziati con risorse comunali.

“Prosegue con Sasso - commentano il Vice Sindaco Marco Laganà e l’Assessore Martina Sferrazza - che necessita di interventi strutturali, il piano di manutenzione straordinaria che coinvolge tutti i cimiteri per migliorarne il decoro e per aumentarne semplicità e sicurezza di fruizione. Ricordiamo che, oltre a € 175.000 per questo cantiere, sono già stati stanziati € 90.000 per lavori già svolti in Arziglia”.

Il progetto è stato organizzato in diverse fasi con l’obiettivo di poter intervenire di volta per volta in un’area nel migliore dei modi, limitando per quanto possibile i disagi. L’Ufficio Tecnico procederà ora con gli adempimenti per l’affidamento dei lavori.