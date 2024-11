Sanremo, nuovi cartelli informativi e fototrappola in arrivo contro l'abbandono rifiuti, la polizia locale: "Noi ci siamo" (Foto e video)

"Abbandonare i rifiuti non è solo reato, ma un danno che paga tutta la comunità". Questa mattina in via Debenedetti e via Montà sono stati installati nuovi cartelli informativi dedicati alla raccolta dei rifiuti, un’iniziativa voluta dalla Polizia Locale in collaborazione con il Comune di Sanremo e Amaie Energia. L’obiettivo di questa mattina è stato quello di sensibilizzare i residenti e i commercianti della zona su un tema cruciale come la gestione dei rifiuti, mentre nei prossimi giorni verrà installata una fototrappola lungo salita San Bernardo, area dove l’accumulo è particolarmente evidente.

Il comandante della Polizia Locale, Fulvio Asconio, ha guidato personalmente l’iniziativa insieme ai Rangers e gli ispettori di Amaie Energia, cogliendo l’occasione per dialogare direttamente con gli abitanti e gli esercenti. Durante la mattinata, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per contrastare il problema: “Con la nostra presenza oggi abbiamo lanciato un messaggio: noi ci siamo. I controlli vengono eseguiti, non è vero che non li facciamo e oggi siamo qui proprio per dimostrarlo. Abbiamo deciso di parlare con tutti, spiegando come stiamo affrontando il problema dei rifiuti e dando tutte le informazioni necessarie per far sì che si possano rispettare le regole”, ha dichiarato Asconio.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione e controllo che vede impegnati Polizia Locale, Comune e Amaie nella lotta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. L’installazione dei cartelli in via Debenedetti e via Montà rappresenta un segnale concreto della volontà di affrontare la questione e di coinvolgere la comunità in un percorso di rispetto delle regole e tutela dell’ambiente.