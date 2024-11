Sanremo, ancora rifiuti abbandonati in salita Debernardi: l’inciviltà sfida cartelli informativi e fototrappola (Foto)

Nonostante i recenti sforzi dell’amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti, l’abbandono indiscriminato continua a essere una piaga in alcune zone della città. Salita Debernardi, insieme a via Debenedetti e via Montà, è tra le aree maggiormente colpite da questo fenomeno. Solo poche ore dopo l’installazione di nuovi cartelli informativi e di una fototrappola, la zona è tornata a essere teatro di accumuli di spazzatura, come dimostrano le immagini scattate sul posto.

L’intervento di venerdì, portato avanti dalla polizia locale, dal Comune di Sanremo e da Amaie Energia, aveva (e ha) l’obiettivo di sensibilizzare i residenti e i commercianti sulla necessità di una gestione corretta dei rifiuti e di contrastare l’abbandono illegale. I nuovi cartelli illustrano le regole per il conferimento, mentre la fototrappola è stata posizionata strategicamente per individuare i responsabili di comportamenti incivili.

Nonostante la partenza di questa iniziativa non sia stata delle migliori, a dare comunque speranza ai vari enti coinvolti è proprio la presenza della fotocamera, che potrebbe presto dare i suoi frutti. Grazie alla tecnologia, sarà possibile identificare i colpevoli e adottare provvedimenti nei loro confronti. L’amministrazione comunale si augura che le sanzioni e il costante monitoraggio contribuiscano a dissuadere ulteriori episodi di abbandono, migliorando gradualmente il decoro urbano.

Il problema dei rifiuti abbandonati rappresenta non solo una questione di estetica e ordine pubblico, ma anche un danno per l’immagine della città, che si impegna a offrire ai residenti e ai turisti un ambiente pulito e accogliente. Iniziative come quella di venerdì sono un passo importante per affrontare un fenomeno che richiede la collaborazione di tutti.