Ventimiglia: ad un anno dalla scomparsa, un ricordo dedicato a Luigi Fantini

É già trascorso un anno da quando è venuto a mancare improvvisamente all’affetto dei propri cari Luigi Fantini, noto commerciante della città di confine.



Gino, conosciuto da tutti col suo soprannome, giunse nel lontano 1961 a Ventimiglia da Chiusa di Pesio, assieme ai propri genitori e al fratello. Per 14 anni si formò come macellaio presso il negozio che la famiglia Fantini gestiva al Borgo. Nel 1974, sposatosi con la moglie Bruna originaria di Boves, decise di aprire un’attività in via Aprosio fino al 1998, per poi trasferirsi in via Tenda. Infine, ha continuato ad aiutare il proprio figlio presso il box presente al Mercato coperto. I clienti lo ricordano come una persona sempre gentile, disponibile e pronta a fornire consigli, apprezzato soprattutto per la qualità dei suoi prodotti, scelti personalmente da una azienda piemontese a conduzione familiare. Per chi volesse ricordarlo, verrà celebrata una messa domenica 17 novembre, alle ore 11.00 presso la chiesa parrocchiale della Natività di Maria Santissima a Roverino.