Sanremo, grande successo per l'incontro "Cacciatori di piante" organizzato dalla fondazione “L’Uomo e il pellicano”

Grande successo ieri, mercoledì 13 novembre, presso la Federazione Operaia Sanremese per la presentazione di carattere divulgativo-scientifico dal titolo Cacciatori di piante. Storie e viaggi di botanici che da Paesi lontani hanno lasciato un’impronta nei nostri giardini con il botanico e scrittore Claudio Littardi.

L’evento è stato organizzato dalla Fondazione “L’Uomo e il pellicano” ETS, ente che dal 2023 si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace, Albert Schweitzer (1875-1965).

"Pubblico attento e partecipe, e ancora più numeroso rispetto ai precedenti appuntamenti, quello che ha preso parte alla conferenza tenuta dal botanico Claudio Littardi – dichiara il Presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni – Sono molto soddisfatto come Presidente della stessa Fondazione e ho apprezzato anche le parole di stima e vicinanza espresse dalla dr.ssa Barbara Biale, Presidente dell'Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond. Bravissimo, come sempre, Claudio Littardi».

Durante l’incontro, il botanico e scrittore Claudio Littardi ha sottolineato: «Sono tante le storie e tanti i nomi che si intrecciano in maniera più o meno rocambolesca tra i cacciatori di piante, uomini e donne che hanno fatto l’epopea delle piante d’oltremare e scritto pagine straordinarie della storia dell’esplorazione botanica. Non dimentichiamo che la maggior parte dei fiori e delle piante che hanno fatto grande la floricoltura devono la loro presenza a intrepidi cacciatori che sono andati a cercarle fin nei luoghi più remoti della Terra. Qui, a Sanremo, non può mancare il nome del famoso agronomo Mario Calvino».

Il prossimo appuntamento organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano è previsto il 23 novembre presso la Chiesa Luterana (Corso G. Garibaldi – Sanremo), alle ore 17.00, dove si terrà l’evento musicale benefico Uniti contro il disagio mentale. Ingresso libero.

In concerto il soprano Fiorella Di Luca e il tenore Mattia Pelosi, accompagnati al pianoforte dal Maestro Tiziana Zunino. Durante l’evento sono previste letture di brani da parte dell’attore Francesco La Sacra.

Quanto ricavato da libere offerte e contributi individuali sarà devoluto ad A.L.Fa.P.P. (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici) di Sanremo.

Presenta e modera l’evento il Presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni. Interverranno rappresentanti locali e regionali di A.L.Fa.P.P.

Partners dell’evento: Rotary Club Sanremo, Rotary Club Sanremo Hanbury, Inner Wheel Club Sanremo, Lions Club Sanremo Host, Soroptimist Club Sanremo, Club per l’UNESCO di Sanremo OdV, FIDAPA Sanremo, UNITRE Sanremo, Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo e Associazione culturale musicale Nardini di Sanremo.