Sanremo: al via i lavori per la riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria, il sindaco Mager “Struttura strategica per la città”

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale, sono stati consegnati i lavori per la riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria tra piazza Cesare Battisti ed il lungomare Italo Calvino. Gli interventi prenderanno il via questa settimana e prevedono il ripristino della funzionalità del sistema di copertura dell’immobile, la verifica della raccolta e dello smaltimento delle acque piovane, il restauro delle facciate, la sistemazione dei serramenti, la realizzazione di un impianto di illuminazione architettonica, la riqualificazione della galleria interna e l’eliminazione generale di materiali incongrui.

“Con la consegna dei lavori - commenta il sindaco Alessandro Mager - prende il via un progetto su una struttura strategica per la città e per il suo waterfront. Gli interventi permetteranno di recuperare l’immobile dell’ex stazione ferroviaria, che da tempo presentava uno stato di degrado. Si tratta di un iter avviato dall’Amministrazione Biancheri, posto all’interno di un piano generale di riqualificazione di tutta l’area compresa tra il lungomare, la pista ciclopedonale ed il porto”.

“Al termine degli interventi - sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - l’immobile sarà messo in sicurezza. Con il restauro della facciata verrà restituita dignità all’immobile senza produrre significative modifiche di quanto esistente. Anzia, saranno razionalizzati gli elementi di insieme che ora risultano incoerenti. L’obiettivo, infatti, è quello di riproporre l’originaria immagine delle facciate, con cromatismi che saranno determinati tramite un attento studio di immagini d’epoca”.

In queste ore verranno allestiti il cantiere ed i ponteggi sui quali, su impulso del sindaco, saranno apposti teli serigrafati con grafiche specifiche. L’idea, infatti, è quella di intervenire anche sul decoro in termini di immagine sulla parte cantieristica. I lavori sull’ex stazione ferroviaria, per un importo complessivo di 433.961,52 euro più iva, saranno eseguiti dalla ditta Comitel srl in associazione con la Teknoservice srls. Gli interventi, compatibili con l’appuntamento bisettimanale del mercato, dureranno cinque mesi.