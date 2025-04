Ventimiglia, lavori urgenti sulla rete idrica: modifiche alla viabilità

A causa di lavori urgenti sulla rete idrica da parte di Rivieracqua, il comune di Ventimiglia comunica che da lunedì 7 aprile fino a fine lavori, la viabilità sarà modificata in corrispondenza della rotatoria insistente tra Via Dante e il Lungomare.

In particolare, la sede stradale fra la rotatoria ed il civico 39/c di via Dante dovrà essere manomessa con conseguente interdizione al transito e alla sosta dei veicoli, nel tratto compreso tra la rotatoria stessa e Via Asse.

Il transito sul Lungomare sarà consentito a senso unico alternato tra Passeggiata Cavallotti e Passeggiata Trento Trieste sulla corsia lato mare, con regolazione semaforica.

Si stima che i lavori si concluderanno nell’arco di quattro giorni.