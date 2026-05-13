La Regione approva la mappa del rio Rattaconigli: sblocco urbanistico per Vallecrosia e Bordighera

Regione Liguria ha approvato la nuova mappa degli ambiti normativi relativi alle aree a minore pericolosità del Rio Rattaconigli, segnando un passaggio considerato decisivo per lo sviluppo urbanistico di Vallecrosia e Bordighera. Secondo quanto dichiarato dal consigliere regionale della Lega Armando Biasi, il provvedimento introduce una nuova classificazione tecnica delle aree inondabili, definite P3_0 e P2_0, caratterizzate da una pericolosità residua ma con parametri idraulici inferiori alle soglie normative. “Sono zone in cui, pur essendoci una pericolosità di alluvioni, i parametri idraulici risultano inferiori alle soglie normative”, si legge nella sintesi del provvedimento, che evidenzia un approccio più flessibile nella gestione del rischio idrogeologico.

Il punto centrale della riforma è lo sblocco di interventi urbanistici ed edilizi rimasti fermi per anni, grazie al nuovo regime normativo che consente una diversa gestione delle aree classificate. Tra gli effetti più rilevanti viene indicata anche la possibilità di liberare aree pubbliche strategiche, tra cui quelle dell’Ospedale Saint Charles, considerata infrastruttura chiave per il territorio. Il provvedimento viene inoltre collegato all’avvio di progetti di forte impatto sociale, come quello relativo alla Casa di riposo della Fondazione Notari, gestita da Fondazione Notari, definita un’opera essenziale per il welfare locale.

Biasi ha sottolineato il lavoro congiunto con l’assessore regionale Giacomo Giampedrone e con gli uffici del dipartimento Difesa del suolo, evidenziando come il risultato sia frutto di un “proficuo lavoro di squadra”. “Questa soluzione contempera la massima sicurezza idraulica con le necessità di sviluppo socio-economico dei Comuni”, ha dichiarato il consigliere, rivendicando l’impegno seguito fin dalle fasi iniziali dell’iter amministrativo. In sintesi, il provvedimento della Regione rappresenta un punto di equilibrio tra sicurezza idraulica e rilancio urbanistico, con ricadute significative su infrastrutture, edilizia e servizi per le comunità locali di Vallecrosia e Bordighera.