Treni storici sulla Ventimiglia-Breil, riparte l’estate della Ferrovia delle Meraviglie in Liguria

Con il ritorno dei treni storici sulla linea Ventimiglia-Breil-Cuneo-Torino, prende forma una nuova estate all’insegna del turismo ferroviario e della valorizzazione del territorio tra Liguria, Piemonte e Francia. FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS hanno infatti presentato la programmazione estiva degli storici convogli inseriti negli “Itinerari d’Autore”, che accompagneranno viaggiatori e appassionati lungo la celebre Ferrovia delle Meraviglie.

Il servizio sarà attivo tutte le domeniche dal 5 luglio al 6 settembre, con alcune corse straordinarie previste anche il sabato il 25 luglio, 8 e 22 agosto. I treni partiranno da Torino con fermate a Cuneo, Limone, Tenda, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo e Imperia, attraversando paesaggi unici sospesi tra Alpi e Mediterraneo. “Il ritorno dei treni storici sulla Ventimiglia-Breil organizzati da Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani rappresenta un passo fondamentale per valorizzare una tratta ferroviaria straordinaria sotto il profilo paesaggistico, turistico e culturale”, ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola.

Secondo l’assessore, la circolazione dei convogli storici nel periodo estivo rappresenta “un segnale significativo sul quale Regione Liguria si è impegnata e continuerà a impegnarsi”. Scajola ha inoltre sottolineato come si tratti di “mezzi di assoluta bellezza” capaci di richiamare turisti, appassionati e viaggiatori offrendo un’esperienza suggestiva lungo una delle linee ferroviarie più affascinanti d’Europa. Grande soddisfazione anche per la recente ratifica da parte dell’Assemblea Nazionale francese della convenzione con l’Italia relativa alla linea ferroviaria.

“Parliamo di una linea strategica, con un incredibile potenziale turistico e di mobilità transfrontaliera tra Liguria, Piemonte e Francia”, ha aggiunto Scajola, evidenziando il lavoro condiviso tra Regione Liguria e Région Sud per rafforzare i collegamenti e accrescere il valore internazionale dell’infrastruttura. La Ferrovia delle Meraviglie si conferma così una leva concreta di sviluppo turistico ed economico, capace di unire territori diversi attraverso un’esperienza di viaggio lenta, panoramica e dal forte valore storico e culturale.