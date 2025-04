Sanremo: domani Open Day con visita al cantiere della scuola dell’infanzia a Borgo Tinasso

Domani mattina, a partire dalle 9.30, si terrà un Open Day presso il cantiere della scuola dell’infanzia a Borgo Tinasso. Il plesso ospiterà 4 sezioni per un totale di 120 bambini, dai 3 ai 6 anni. L’Open Day, organizzato dal Gruppo Pirotto, è aperto alla cittadinanza.

Un’occasione soprattutto per i residenti del quartiere e per i genitori che frequenteranno la scuola di prendere visione direttamente dei lavori, del loro andamento e del risultato finale che verrà ottenuto.

Dopo la conclusione delle opere per le fondazioni, sono ora in fase di posa le strutture in legno (X-LAM).

Il progetto ha infatti una forte connotazione ambientale prevedendo una struttura in legno di abete e pavimenti interni realizzati con bambù e resina. Attualmente, è in corso la realizzazione dei vari spazi, con le aule ed il cortile centrale con ampi punti luce verso l’esterno, che saranno interamente in legno rivestito. Saranno quindi allestiti tre giardini interni ed il tetto che ospiterà un’area verde a servizio non solo della scuola ma dell’intero quartiere. E’ inoltre previsto un accesso anche dalla parte superiore della scuola tramite una rampa che permetterà un agevole ingresso anche con carrozzine.

Alla ore 12 è prevista la partecipazione dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella che, insieme ai responsabili degli uffici competenti, illustrerà il progetto ai presenti.