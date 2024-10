Sanremo, il Comune al lavoro per coprire la vecchia stazione con immagini storiche: un progetto per valorizzare piazza Cesare Battisti

Il Comune di Sanremo sta lavorando a un progetto per migliorare l’aspetto della vecchia stazione ferroviaria, situata in piazza Cesare Battisti, una zona strategica della città. L’area, infatti, rappresenta un punto di grande importanza, essendo una fermata per autobus provinciali e tratte nazionali, oltre ad affacciarsi sulla celebre pista ciclabile e sul lungomare. Tuttavia, l’edificio della vecchia stazione, ormai in disuso, presenta segni di degrado che contrastano con l'immagine turistica della città ed è per questo che l'amministrazione ha deciso di metterci mano.

Il tutto in attesa di un progetto di restyling vero, di cui si parla da anni ma che dovrebbe viaggiare di pari passo con quello del parcheggio sotterraneo e dei lavori per il rifacimento del 'waterfront' sul lungomare Calvino e piazzale Dapporto. L'edificio della vecchia stazione è da tempo al centro delle attenzioni per le diverse amministrazioni che si sono succedute ma, la burocrazia e la ricerca di fondi, sono sempre stati i nemici che hanno bloccato i lavori. Negli ultimi mesi l'edificio si è ulteriormente ammalorato a causa di un incidente che ha visto un'auto piombare contro l'ala Ovest, sfondando un muro poi ricostruito. Una situazione temporanea che gli organizzatori del Rally di Sanremo hanno tamponato con un manifesto per evitare la bruttura.

Per risolvere questa situazione e restituire decoro a uno snodo cruciale, l’amministrazione comunale ha avanzato l'idea di coprire l'edificio con delle installazioni grafiche. Tra le opzioni valutate, vi è la possibilità di utilizzare immagini storiche della città per valorizzare il patrimonio culturale e offrire ai passanti uno scorcio sul passato di Sanremo. Questa soluzione mira non solo a coprire l’edificio in modo estetico, ma anche a raccontare la storia della città attraverso le immagini, rendendo la zona più attrattiva sia per i residenti che per i turisti.

Il 'progetto' è ancora in fase preliminare, ma l'amministrazione comunale sembra determinata a trovare una soluzione che possa restituire decoro e bellezza a un'area frequentata quotidianamente da moltissime persone.