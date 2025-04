Sanremo: i bambini della Scuola Montessori alla scoperta del mare: tra meraviglia e consapevolezza con I Deplasticati

Una mattinata speciale sulla spiaggia del Morgana ha trasformato il mare in un’aula a cielo aperto per i bambini di prima e quinta elementare della Scuola Montessori di Sanremo , i piccoli esploratori hanno vissuto un’esperienza di scoperta tra bellezza, sostenibilità e rispetto per l’ambiente marino.

I Deplasticati hanno guidato i bambini attraverso il lato più affascinante del mare, raccontando la sua importanza come risorsa fondamentale per la vita sulla Terra, un momento emozionante è stato la scoperta che proprio nel nostro mare si trova il Santuario dei Cetacei, un’area marina protetta che ospita delfini, balene e tante altre meravigliose creature. Una vera ricchezza da proteggere!

Ma il mare non è solo meraviglia: i bambini hanno anche osservato da vicino le tracce dell’uomo e dell’inquinamento. Camminando sulla spiaggia, hanno contato quanti mozziconi di sigaretta si trovano sulla sabbia, scoprendo un dato sconcertante: in media ci sono 101 mozziconi ogni 100 metri di spiaggia.

Il Console del Mare, Gianni Manuguerra, ha affascinato i bambini parlando degli esseri viventi che popolano il mare. Pesci, molluschi, crostacei, ma anche balene e delfini: un mondo straordinario che dipende dal nostro rispetto e dalle nostre scelte.

Grazie all’entusiasmo delle insegnanti e alla curiosità dei bambini, questa mattinata ha lasciato un segno profondo: la consapevolezza che il mare è un bene prezioso, che possiamo ammirare ma anche proteggere con piccoli gesti quotidiani.