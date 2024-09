Sanremo: a dicembre riaprirà l'hotel Europa, avrà 71 camere e potrà essere un 5 stelle (Foto)

Aprirà entro fine anno il rinnovato hotel Europa di Sanremo, struttura alberghiera storica che si trova tra corso Imperatrice (di fronte al Casinò) e piazza Cesare Battisti. Al momento la proprietà sta lavorando per arrivare all’apertura come hotel a 5 stelle o, altrimenti, potrà presentarsi come 4 stelle superior.

I lavori di ristrutturazione stanno andando avanti da tempo ed hanno anche subito alcuni rallentamenti burocratici. Da alcuni mesi stanno viaggiando particolarmente spediti e, negli ultimi giorni la parte più alta del cantiere a ridosso dell’ex stazione ferroviaria è stata ‘svelata’ mentre al di sotto i lavori proseguono.

Secondo la proprietà, della famiglia Lagorio con la gestione che sarà affidata dal noto imprenditore alla figlia Cora, tutto procede a ritmi serrati e, quindi, è praticamente certa l’apertura per dicembre con 70 camere e suddivise in Junior suite (circa 12) ed Executive (6) di cui una con Jacuzzi e vista mare a disposizione della clientela.

Il palazzo con l’albergo venne costruito nel 1874, poco dopo l’arrivo della linea ferroviaria e fu uno dei primi tre grandi alberghi della città dei fiori. Venne chiamato Hotel de l’Europe et de la Paix. Venne ristrutturato nel 1905 e divenne ‘Europa’ nel 1975 per poi chiudere nel 1994.

Con la ristrutturazione in atto l’albergo avrà nuovamente il doppio ingresso. Per molti anni quello su piazza Cesare Battisti è rimasto ‘nascosto’ tra le diverse attività commerciali che erano presenti. Ora rivivrà, ovviamente insieme a quello storico di fronte al Casinò.

All’interno è prevista anche un’ampia Spa, la sauna e un servizio di massaggi oltre ad una piccola piscina. La proprietà avrà anche a disposizione due locali: uno tipo bistrot con la terrazza panoramica all’ultimo piano e l’altro con una sala ristorante per eventi importanti che, però, non aprirà subito ma probabilmente nella prossima primavera. Il direttore sarà Stefano Venturi.