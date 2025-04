Camporosso, eletto il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze: il sindaco è Mattia Grana (Foto e video)

Mattia Grana è il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Camporosso. Primo cittadino, assessori e consiglieri comunali sono stati eletti dagli studenti delle scuole di Camporosso Capo e Mare. La cerimonia di proclamazione degli eletti è avvenuta questa mattina nel palazzo comunale alla presenza del sindaco Davide Gibelli, dell'Amministrazione comunale, degli studenti, dei docenti, della polizia locale e di alcuni genitori.

"Avevamo deciso di dare vita al consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze per dare la possibilità agli studenti delle scuole di Camporosso di esprimersi su questioni che riguardano la città" - dice il sindaco Davide Gibelli - "Vogliamo ascoltare le esigenze e le proposte dei bambini e dei ragazzi che arricchiranno in qualche modo anche il nostro lavoro. E' anche un modo per i ragazzi per imparare a essere protagonisti della propria città. Insieme potremo aiutarci a risolvere qualsiasi situazione o problematica. Per noi è un esperimento, è la prima volta che viene eletto un consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Grazie anche alle insegnanti, che hanno condiviso il progetto civico, è stato fatto un percorso. Si sono svolte le elezioni, gli studenti hanno votato ed eletto il sindaco, il vicesindaco, quattro assessori, che si occuperanno di temi specifici, e i consiglieri comunali".

Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Camporosso è composto dal sindaco Mattia Grana, dal vicesindaco Sofia Casali, dagli assessori Alessio Fururi, Delia Lo Giudice, Giacomo Basso, Linda La Spisa e dai consiglieri comunali Samuele De Stefanis, Giorgia Balasa, Giada Pennacchio, Tommaso Mamone, Alessia De Maria, Cecilia Poma, Sofia Trinchi e Martina Rubegni.