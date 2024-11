Bordighera, Marzia Baldassarre entra in Giunta al posto di Walter Sorriento

Marzia Baldassarre, consigliere comunale di maggioranza a Bordighera, sostituirà l’assessore Walter Sorriento, che ha conquistato un posto nel consiglio regionale. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito dopo essersi confrontato con la maggioranza.

La decisione è, infatti, giunta al termine di una riunione svoltasi in serata a Palazzo Garnier. "Marzia Baldassarre entra nella Giunta in sostituzione di Walter Sorriento, neo eletto in consiglio regionale" - annuncia il primo cittadino - "Un sentito ringraziamento a Walter per l’eccellente lavoro svolto fino ad oggi".

Marzia Baldassarre aveva già ricoperto il ruolo di assessore durante la prima Giunta Ingenito. "A Marzia vengono affidate le deleghe per Sanità, Manutenzioni e Arredo Urbano, Sport e Affari Legali" - fa sapere Ingenito - "Siamo certi che opererà per il bene di Bordighera con la serietà e professionalità che ha già dimostrato in passato".

Sorriento, anche se non ricoprirà più il ruolo di assessore, resterà nell'Amministrazione Ingenito come consigliere comunale di maggioranza.