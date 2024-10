Bordighera, l'assessore Walter Sorriento eletto in Regione Liguria: "Un risultato inaspettato"

L'assessore di Bordighera Walter Sorriento conquista un posto nel consiglio regionale. Alle elezioni regionali in Liguria ha, infatti, ottenuto 441 preferenze.

"Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al sindaco Marco Bucci e al presidente della mia Provincia per l'opportunità che mi hanno offerto: partecipare alle elezioni regionali" - dice Sorriento - "Grazie a loro e a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto durante questo percorso, a partire dalla mia famiglia e dai miei amici. Un risultato forse un po' inaspettato ma sicuramente cercato con impegno e tanto lavoro".

"È comunque un grande risultato per il nostro partito essere riusciti a ottenere tre rappresentanti su tutta la regione, con un rappresentante per Genova, uno per La Spezia e io per Imperia" - afferma Sorriento che alle elezioni regionali era candidato nella lista civica 'Orgoglio Liguria' a sostegno di Marco Bucci - "Mi impegnerò con dedizione a portare all'attenzione del sindaco Bucci tutte le istanze del Ponente, consapevole che avrò molto lavoro da fare e tanto da imparare. Nei prossimi giorni incontrerò la mia amministrazione di Bordighera per definire insieme le prossime azioni e il lavoro futuro. Grazie di cuore a tutti".