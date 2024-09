Elezioni regionali, l'assessore di Bordighera Walter Sorriento si candida nella lista civica 'Orgoglio Liguria'

E' ufficiale. L'assessore di Bordighera Walter Sorriento si candida nella lista civica 'Orgoglio Liguria' alle prossime elezioni regionali a sostegno di Marco Bucci come candidato presidente.

L'assessore bordigotto, e agente di polizia locale a Ventimiglia, inizia così una nuova avventura politica. "Sono onorato di essere stato contattato dalla lista di Bucci" - racconta Sorriento - "Ieri sera è arrivata l'ufficialità della mia candidatura per la lista civica Orgoglio Liguria".

"Ho accettato perché la lista civica mi rappresenta molto" - dice Sorriento - "Ho una grande stima e rispetto per il sindaco di Genova Marco Bucci e il suo operato. Ha sempre dimostrato amore e interesse per il territorio".

Nonostante il nuovo impegno politico Sorriento non rinuncerà al suo incarico di assessore. "Rimarrò sempre a disposizione dell'Amministrazione di Bordighera e del territorio del Ponente. Darò e farò il massimo per rispettare sempre il lavoro che dovrò svolgere, anche in questo mese, per il Comune. Non farò mai mancare la mia presenza sul territorio" - sottolinea Sorriento - "In caso di esito favorevole l'incarico non sarà incompatibile con il ruolo di assessore che sto ricoprendo a Bordighera da più di un anno. Darò sempre la mia massima disponibilità, come ho sempre fatto, per tutto il Ponente".