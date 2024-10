Bordighera, Sorriento eletto in Regione. Ingenito: "Un risultato che deriva dal buon lavoro svolto come assessore" (Video)

"Un risultato che deriva dal buon lavoro che ha portato avanti in questo anno e mezzo come assessore" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito commentando il risultato ottenuto dall'assessore Walter Sorriento alle elezioni regionali.

"Ci sono tanti progetti che ha realizzato, anche sulle manutenzioni" - sottolinea il primo cittadino parlando dell'impegno costante dell'assessore Sorriento verso la città di Bordighera.

"Ora bisogna fermarsi, fare una riflessione con la maggioranza e verificare se ci sia una causa di incompatibilità" - svela il sindaco Ingenito ragionando sul futuro in maggioranza di Sorriento visto che ha conquistato un posto in consiglio regionale ottenendo 441 preferenze - "Dopodiché bisogna trovare una nuova persona che abbia quelle capacità che Sorriento ha dimostrato di avere in questo mandato".