Elezioni Amministrative: l'ex Assessore Antonio Fera a un passo dalla candidatura con 'Andiamo!'

L’ex Assessore all’Ambiente Antonio Fera torna sulla scena politica? Le classiche voci di corridoio lo danno per certo e, anzi, proprio nelle ultime ore si sarebbe svolto un incontro tra lui, il leader della lista ‘Andiamo!’, Maurizio Zoccarato, e il candidato a sindaco Gianni Rolando, per pianificare la sua discesa in campo.

Imprenditore edile di provata esperienza, Fera si era candidato con Forza Italia alle elezioni del 2009, che consacrarono la vittoria di Maurizio Zoccarato e della coalizione di centrodestra. Nel 2014 si era nuovamente candidato, questa volta a sostegno di Gianni Berrino ma, la vittoria di Alberto Biancheri lo portò sui banchi dell’opposizione.

Ad un anno dalla scadenza del primo mandato Biancheri, da consigliere indipendente appoggiò decisamente la lista ‘Sanremo al Centro’ che, insieme al sindaco riconquistò la maggioranza insieme all’intera coalizione. Successivamente entrò nel Cda di Amaie Energia ed oggi sembra chiara la sua decisione di tornare alla politica, nelle fila della lista di Zoccarato.

Al momento non ci sono conferme ufficiali ma i classici ‘rumors’ portano dritti alla decisione definitiva di Antonio Fera che, quindi, potrebbe tornare a breve sulla scena politica per trovare un posto nella prossima amministrazione, in caso di vittoria di Gianni Rolando.