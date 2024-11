Pompeiana: dopo il 'caso' di Manuela Giraudo il Sindaco Vincenzo Lanteri sceglie il suo vice e il nuovo Assessore

Ha creato non poche reazioni la decisione del Sindaco di Pompeiana, Vincenzo Lanteri, di revocare le funzioni di vice Sindaco ed Assessore a Manuela Giraudo, che alle ultime elezioni si è candidata alle Regionali nelle liste del Partito Democratico.

Una decisione, quella del primo cittadino del piccolo centro dell’entroterra di Riva Ligure, che ha provocato una levata di scudi da diversi esponenti del PD e delle associazioni femminili della nostra provincia. Diverse, infatti, hanno etichettato la decisione dell’ex assessore di Sanremo, addirittura come discriminatoria di genere.

Questa mattina il Sindaco ha espresso le sue ragioni sulla decisione presa, evidenzia come la candidatura di Manuela Giraudo alle regionali per il PD avrebbe messo in dubbio la neutralità della giunta. E, nel frattempo, Lanteri ha preso le decisioni relative alla formazione del nuovo esecutivo, al cui interno devono essere presenti oltre a lui, un vice Sindaco ed un Assessore.

Proprio per questo è stato nominato vice Sindaco uno degli assessori già all’interno della Giunta, ovvero Fabrizio Bucci mentre all’interno dell’esecutivo entra Ornella Ginatta, già consigliere comunale. Non ci sarà nessuna delega specifica per i tre esponenti: “Come abbiamo fatto nella precedente Giunta – ha detto il Sindaco Lanteri – non ci sarà nessuna delega per noi, visto che tutti possono occuparsi di diversi argomenti. Alcune deleghe, invece, rimarranno in capo ai Consiglieri”.