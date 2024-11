Pompeiana: Manuela Giraudo non è più vicesindaco

Clamoroso quanto successo a Pompeiana dopo pochi giorni dalle elezioni regionali: il vicesindaco Manuela Giraudo, candidata consigliera del partito democratico, è stata destituita dal suo ruolo su decisione del primo cittadino Rinaldo Boeri.

Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha lasciato sgomenti non solo lei ma anche gli esponenti del Pd della zona, a cominciare da Enrico Ioculano, primatista per preferenze del partito alle ultime elezioni, che definisce la scelta "una decisione dettata più da ragioni politiche che amministrative".

"Saremmo curiosi di capire - aggiunge - se la stessa decisione sarebbe stata presa nel caso di una vittoria del centrosinistra con Orlando. Questo allontanamento dimostra come in Provincia di Imperia prevalga una logica settaria dettata dall'appartenenza politica e non dalle capacità."

Anche dalla sede provinciale del Pd arriva un messaggio a sostegno di Giraudo: "Il Partito Democratico esprime la massima indignazione per la decisione del sindaco di Pompeiana di revocare le deleghe di vice sindaco a Manuela Giraudo, colpevole solo di avere scelto di candidarsi alle elezioni regionali con il Partito Democratico. Un gesto che appare come un atto di prevaricazione non solo politico, ma anche personale e, peggio ancora, discriminatorio.

Non possiamo ignorare che Manuela Giraudo, oltre a essere un’amministratrice di comprovata esperienza e professionalità, è una donna che ha dovuto affrontare ostacoli e pregiudizi per ricoprire il proprio ruolo istituzionale. Questa decisione del sindaco sembra motivata non solo dalla sua appartenenza politica, ma anche da un’incapacità di accettare una figura femminile forte e indipendente. È un atto che sa di intimidazione, e che riflette purtroppo l’ambiente ostile che molte donne devono ancora affrontare in politica e nelle istituzioni.

Il Partito Democratico non tollererà che una rappresentante come Manuela Giraudo venga punita per il suo coraggio e la sua determinazione. Condanniamo fermamente questa decisione, che rappresenta un grave abuso di potere e una violazione dei principi democratici e del rispetto per la dignità delle persone".

Al momento il sindaco Boeri ha preferito non commentare la decisione presa, facendo sapere che all'inizio della prossima settimana interverrà in merito alle motivazioni che hanno portato a questo improvviso cambiamento nell'amministrazione di Pompeiana.