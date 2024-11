Pompeiana: rimozione da assessore di Emanuela Giraudo, la solidarietà dei Giovani Democratici di Imperia

I Giovani Democratici di Imperia esprimono la massima solidarietà a Emanuela Giraudo, amministratrice competente, preparata e determinata, colpita ingiustamente dalla decisione del sindaco di Pompeiana di revocarle l’incarico di assessore". A dirlo è il Segretario dei Giovani Democratici di Imperia Antonio Stivala che continua: "Condanniamo con fermezza questa scelta, che consideriamo priva di trasparenza e rispetto verso il ruolo istituzionale svolto con impegno da Emanuela. La revoca appare tanto più ingiustificata se si considera che l’unica 'colpa' della Giraudo è quella di essersi candidata nelle scorse elezioni regionali con la lista del Partito Democratico, partito per il quale milita con coerenza e dedizione ormai da tempo".

"Rigettiamo ogni motivazione politica priva di fondamento alla base di questa decisione, che riteniamo inaccettabile. Ribadiamo il nostro sostegno a Emanuela Giraudo, riconoscendo in lei una figura esemplare per professionalità e spirito di servizio, e auspichiamo che possa continuare il suo impegno politico e sociale a favore dei cittadini e dei valori democratici in cui crediamo".