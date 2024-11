Camporosso, "buon compleanno Aceb": l'associazione culturale eventi benefici spegne sette candeline (Foto)

L'Aceb di Camporosso spegne sette candeline. Il 3 novembre del 2017 nacque, infatti, l'associazione culturale eventi benefici che ha come presidente Stefano Urso.

"Buon compleanno Aceb" - dice il presidente dell'Aceb Stefano Urso - "È incredibile pensare a quanto lontano siamo arrivati da quel giorno in cui abbiamo dato vita a questa avventura. Sette anni fa, abbiamo intrapreso un viaggio che ha unito passioni, sogni e, soprattutto, il desiderio di costruire un’associazione forte e solidale. Non è stato sempre facile ma ogni sfida affrontata ci ha reso più forti e uniti. Oggi, guardando indietro, possiamo dire con orgoglio che ogni sforzo è stato ripagato".

"In questi anni, Aceb è diventata un punto di riferimento per tanti: un luogo di incontro, di crescita e di condivisione. Abbiamo avuto l'onore di organizzare eventi, corsi, conferenze e tanto altro, sempre con l’obiettivo di offrire opportunità e conoscenze a tutti voi. Tante donazioni sono state effettuate con orgoglio, oltre 74.000,00 euro in beneficenza. Ogni sorriso, ogni stretto di mano, ogni nuova amicizia è per noi un successo inestimabile" - sottolinea Urso - "Vogliamo prendere un momento per riconoscere e ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con noi questo viaggio. Un grande grazie ai fondatori e ai membri del mio consiglio direttivo che con dedizione e passione hanno tracciato la rotta. Un abbraccio speciale va ai nostri volontari, ai soci, alle famiglie e a tutti gli amici che ci hanno sostenuto e accompagnato. Il vostro impegno è stato fondamentale per dare vita a ciò che siamo oggi".

"Non possiamo dimenticare, con affetto e gratitudine, due fondatrici che oggi non sono più con noi: Monica Ligustro (mia moglie) e Barbara Rovea. La loro visione, il loro amore e il loro spirito di comunità continuano a vivere nei nostri cuori e nel nostro operato" - afferma Urso - "E come ogni grande festa che si rispetti, non vogliamo fermarci qui! Siamo entusiasti di annunciare che stiamo preparando nuovi progetti e iniziative che speriamo di condividere con tutti voi nei prossimi mesi. La nostra missione è quella di continuare a crescere insieme, di imparare l’uno dall’altro e di fare la differenza nella vita di tante persone. Grazie di cuore a tutti voi per essere parte della nostra storia! Con il vostro supporto, non vediamo l'ora di scrivere i capitoli futuri di questa avventura. Ecco a molti altri anni insieme, pieni di crescita, amicizia e progetti entusiasmanti!".