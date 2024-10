Sanremo: nuova segnaletica stradale attorno al Mercato dei Fiori, un lettore "Gli automobilisti fanno quello che vogliono"

Un nostro lettore di Sanremo, Livio Garibaldi, ci ha scritto per segnalare due situazioni pericolose della nuova viabilità in Valle Armea:

“L'accesso al complesso scolastico-sportivo da Bussana-Via Aurelia (accesso da levante): la segnaletica orizzontale c'è ed è ben visibile, ma tanti automobilisti se ne infischiano e tagliano l'isola di traffico creando situazioni pericolose rispetto a chi rispetta la segnaletica. Sarebbe necessario un'isola rialzata per evitare tale pericolo. All'uscita su via Frantoi Canai, sempre dal complesso scolastico-sportivo: la ‘rotondina’ è praticamente ignorata da chi arriva da Bussana, spesso ad alta velocità, fregandosene della segnaletica. Spero in una veloce risoluzione dei problemi per evitare incidenti”.