Impennata di Bitcoin oltre $70K, mentre PEPU supera $23 milioni in prevendita

Bitcoin ha raggiunto oggi i 70.000 dollari per la prima volta in oltre quattro mesi. Il volume di trading giornaliero di BTC è aumentato di oltre il 120%, con valori da oltre 47 miliardi di dollari.

Questa è solo la terza volta che la principale criptovaluta tocca la soglia dei $70.000, raggiungendo un nuovo massimo storico all'inizio di quest'anno. Segnali che fanno ben sperare per una crescita esponenziale di BTC, che secondo gli analisti potrebbe ora essere in una traiettoria ascendente che potrebbe spingerla a 100.000 dollari entro la fine del 2024. Non molto tempo fa BTC era in una soglia critica sotto i 53.000 dollari, un mercato ribassista dovuto anche all’evento di halving di quest’anno.

Al momento, però, non è l’unico asset digitale che gli investitori stanno tenendo d’occhio, però, poiché i risultati della meme coin in prevendita Pepe Unchained sono ugualmente sorprendenti. Il token non ancora disponibile sugli exchange sta avendo un supporto incredibile da parte della community che ha già versato più di 23 milioni di dollari nel progetto.

Bitcoin ed ETF

Il recente rialzo di Bitcoin è probabilmente spinto dall’afflusso netto costante negli ETF su BTC durante tutto il mese di ottobre. Secondo i più recenti dati, gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno visto un afflusso netto giornaliero di $402,08 milioni.

Gli ETF su Bitcoin hanno registrato 15 giorni consecutivi di afflussi positivi a ottobre. Complessivamente, questo mese sono stati aggiunti oltre $3 miliardi in asset nei dodici ETF esistenti. I flussi di ETF indicano un forte interesse da parte degli operatori tradizionali di Wall Street, una tendenza indica che il sentimento istituzionale rimane rialzista, probabilmente sostenuto dall’ottimismo persistente nel settore degli asset crittografici.

Un altro potenziale catalizzatore potrebbe essere l'acquisto di Bitcoin da parte di Microsoft, in attesa dell'approvazione del consiglio, che potrebbe segnalare una nuova fase di interesse istituzionale qualora venisse confermato. Ciò ha contribuito in larga misura a mantenere stabile il mercato di Bitcoin nelle ultime settimane, con l’accumulo recente che si tramuta in un fattore chiave per una crescita di prezzo.

Se questo trend possa essere sostenibile o meno resta da vedere, le speranze degli investitori sono riposte nella possibilità a portata di mano di uscire dall’immobilismo che rende difficile per BTC superare la soglia critica dei 75.000 dollari.

