Presto un ETF spot anche su Litecoin?

La società di investimenti in criptovalute Canary Capital ha presentato il 15 ottobre la prima domanda per un ETF spot su Litecoin negli Stati Uniti: questa mossa arriva meno di una settimana dopo la domanda di un ETF spot su XRP presentata dallo stesso gestore patrimoniale l'8 ottobre scorso.

Canary Capital ha voluto far sapere che Litecoin, lanciato nel 2011, è ancora una delle reti blockchain più longeve, con "una comprovata esperienza di sicurezza e affidabilità". LTC, il token nativo del progetto, in conseguenza all’annuncio è salito del 7% nelle ultime 24 ore, portandosi a $71,31.

Nel frattempo la prevendita di PEPU, un nuovo progetto che vuole creare un’innovativa blockchain Layer 2 per migliorare la scalabilità di Ethereum e incentrata sulle meme coin, sale a $19,9 milioni, mentre il listing appare sempre più vicino.

Arriva la domanda S-1 di Canary Capital per il primo ETF spot su Litecoin negli Stati Uniti

Canary Capital, gestore patrimoniale con sede a Nashville, ha presentato il 15 ottobre scorso un modulo S-1 per un ETF spot su Litecoin (LTC) alla SEC statunitense, che arriva meno di una settimana dopo la domanda di un ETF spot su XRP presentata dalla stessa Canary Capital.

Nella documentazione allegata, vengono menzionati fattori di rischio, quali l'estrema volatilità e la natura in gran parte non regolamentata delle attività digitali; nonostante questo Canary Capital ha sottolineato che Litecoin è dal momento del suo lancio, nel 2011, una delle reti blockchain più longeve, con "una comprovata esperienza di sicurezza e affidabilità".

All'inizio di ottobre, Litecoin ha festeggiato il suo 13° anniversario: viene considerata come una delle prime criptovalute alternative ed è inoltre un'opzione di pagamento molto popolare su BitPay.

LTC, che un tempo era una delle prime 10 criptovalute nella classifica generale, ora è tuttavia solo al 21° posto su CoinMarketCap, al di sotto di token come Uniswap (UNI) e Sui (SUI). Per questa ragione, secondo Canary Capital, questo ETF spot potrebbe attrarre una forte domanda istituzionale.

La SEC, che ha in precedenza già approvato gli ETF per Bitcoin ed Ethereum, potrebbe non approvare tuttavia anche questi prodotti nell’immediato.

LTC sale del 7% all’annuncio della domanda di un ETF spot

LTC, token nativo del progetto, all’annuncio della domanda è salito di oltre il 7% nelle 24 ore e oggi viene scambiato a $71,31, in crescita del 13% nell’ultimo mese. Secondo Alex Thorn, responsabile della ricerca presso Galaxy Digital, Litecoin è considerato un "lancio equo", nel senso che non c'è stata alcuna pre-estrazione o vendita di token.

Inoltre Litecoin si basa su un modello di consenso proof-of-work, per cui non c'è stata alcuna offerta di LTC da parte di alcuna entità a investitori pubblici o privati. "La SEC non ha espresso la sua posizione sulla questione, ma è improbabile che Litecoin possa essere considerato come titolo, poiché non c'è stata alcuna offerta”, sostiene Thorn.

Per quanto riguarda invece gli ETF spot su Solana, questa blockchain si basa su un algoritmo di consenso proof-of-stake, che ha condotto una vendita di token, per cui il discorso è totalmente differente. Thorn ha affermato che questo rende il modello di lancio iniziale di Solana diverso da Bitcoin e Litecoin.

James Seyffart, analista di Bloomberg, inoltre afferma che ETP come LITE di CoinShares in Svizzera ed ELTC di ETC Group in Germania detengono già Litecoin, mentre il mercato statunitense è attualmente sfruttato solo dal Grayscale Litecoin Trust (LTCN).

