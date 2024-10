Scatta l'allerta arancione, chiude il Mar a Ventimiglia: salta lo spettacolo “Io, l’Altro e il Sè” al Forte dell'Annunziata

Salta l'evento di arte e teatro previsto nel pomeriggio odierno al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia a causa dell'allerta arancione.

In occasione della mostra personale di pittura "Alterità e Identità" di Claudio Marciano al Mar era, infatti, previsto “Io, l’Altro e il Sè”, un percorso teatrale itinerante a cura di Silvia Villa, ma, a causa del maltempo, il museo archeologico "G. Rossi" resterà chiuso.

"Sono oltremodo dispiaciuto nel comunicare che per l'allerta arancione, oggi, la mostra e il teatro non potranno avere luogo in quanto il museo resterà chiuso sino cessato allarme" - comunica Claudio Marciano.