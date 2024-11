Arte, teatro e cultura: a Ventimiglia "La tela dell'anima" di Donatella Lauria

"La tela dell'anima", libro di Donatella Lauria, verrà presentato sabato prossimo, il 9 novembre, alle 15 al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia in occasione della mostra personale di pittura "Alterità e Identità" di Claudio Marciano al Mar, museo archeologico "G. Rossi".

"Sono lieto di comunicare che sabato 9 novembre alle 15 al Museo Archeologico al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia, in occasione della mia personale di pittura 'Identità/Alterità', verrà presentato il libro 'La tela dell'anima' scritto da Donatella Lauria" - dice Claudio Marciano - "Si esibiranno, a seguire, in un percorso teatrale itinerante cinque attori per un possibile viaggio alla ricerca di 'una, nessuna, centomila identità' che coabitano dentro e fuori di noi. Vi attendo numerosi".