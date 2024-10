Arte e teatro a Ventimiglia: mostra di Claudio Marciano e spettacolo “Io, l’Altro e il Sè” al Forte dell'Annunziata (Foto)

Arte e teatro al Forte dell'Annunziata. In occasione della mostra personale di pittura "Alterità e Identità" di Claudio Marciano al Mar, museo archeologico "G. Rossi", a Ventimiglia, il 26 ottobre alle 15.30 andrà in scena “Io, l’Altro e il Sè”, un percorso teatrale itinerante a cura di Silvia Villa.

"Si avrà la possibilità di partecipare, come spettatori, a un percorso teatrale itinerante tra 'l'io, l'altro e il sè' con la regia di Silvia Villa. Cinque attori prenderanno parte attiva recitando tra i miei quadri che faranno da cornice" - fa sapere Claudio Marciano - "L'ingresso è gratuito, se ne consiglia la visione".

Si esibiranno, per l'occasione, Annalisa Ingrosso, Elena Triveri, Marinella Lanteri, Moreno Campodoni e Valentina Bruno. "Si terrà un breve e suggestivo viaggio teatrale alla scoperta di una, nessuna, centomila identità che abitano fuori e dentro di noi" - svela la regista-attrice Silvia Villa - "I cinque bravi interpreti scelti per l’occasione, tra i molti che frequentano i miei laboratori di formazione, condurranno gli spettatori con monologhi brillanti e profondi tra i tanti colori che abitano l’animo umano e negli spazi espositivi della mostra contribuendo ad aumentare la forza evocativa delle opere dell’artista e la magia del luogo. L'ingresso è libero ma si consiglia la prenotazione con un messaggio al 347 5446651. In caso di maltempo l’evento si terrà ugualmente visto che si svolge al chiuso, all’interno degli spazi espositivi".