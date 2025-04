Bordighera: per lutto nazionale, differito a data da destinarsi il concerto della Banda musicale 'Borghetto San Nicolò' di domani

Il Comune di Bordighera informa che, in rispetto del lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, è stato differito a data da destinarsi il concerto della Banda musicale “Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera”, previsto per il giorno 25 aprile 2025 alle ore 18 presso il Teatro Comunale “Giancarlo Golzi” nell’ambito delle celebrazioni per l’80° Anniversario della Liberazione.

Vengono invece confermate tutte le altre cerimonie in programma per la stessa celebrazione.