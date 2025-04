Sanremo: sabato al Forte Santa Tecla la presentazione del libro 'A Thousand Miles Away'

Il Ponente ligure, terra di confine, vive ogni giorno storie di migranti e di migrazioni, talvolta drammatiche, più spesso intessute di sincera convivenza e quotidianità, collaborazione, solidarietà. L'Associazione Mappamondo Casa Africa, che da anni svolge il proprio servizio di assistenza e aiuto ai migranti, ha voluto raccogliere in un libro fotografico le vicende e i racconti delle tante persone incontrate, ognuna con una vita e storia particolare, emblematica, per celebrare la propria storia ventennale e offrire l'occasione di un gesto benefico di sostegno alle proprie attività.

E' nato così il libro “A Thousand Miles Away. Storie di migranti e migrazioni in 100 foto di Beppe Ameglio” (Editrice ZONA), che raccoglie insieme alle storie e ai racconti, anche una speciale carrellata di immagini artistiche molto significative, scattate appositamente dal fotografo Beppe Ameglio, che ben documentano la vita e le vicende delle persone migranti e di quanti si impegnano ogni giorno nel sostegno e aiuto. Volti, espressioni, momenti di quotidianità, luoghi emblematici, gesti solidali si sedimentano in questo racconto per immagini che ci ridona il senso della convivenza umana e pacifica proprio quando culture e usi diversi s'incontrano, si confrontano, collaborano.

La presentazione del libro si tiene a Sanremo, sabato prossimo alle 16,30, presso il Museo di Forte Santa Tecla, organizzata da Mappamondo Casa Africa in collaborazione con Amnesty International e Rete Ottobre di Pace, e si svolge in concomitanza con l'importante e pregevole mostra fotografica di Alessandro Penso “Life on the edge. Ai confini dell'Europa, ritratti di resilienza” a cura di Erika Rigato, che rimarca proprio l'importanza che lo scatto fotografico riveste nel renderci partecipi di storie che partono da lontano, attraversano i confini per giungere sino ai nostri occhi.

La presentazione del libro si svolge in forma di reading, con gli interventi di Roberto Ticchiati, presidente di Mappamondo Casa Africa, del fotografo e curatore del libro Beppe Ameglio, le letture di Marinella Lanteri e Massimo Tandurella, insieme alle canzoni e musiche eseguite da Carlo Ormea. Alla presentazione interviene Fulvio Fellegara, vicesindaco di Sanremo e prefatore del libro. L'ingresso all'evento è libero e gratuito.