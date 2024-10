Dalle 15 siamo in allerta arancione per temporali, intanto primi forti acquazzoni soprattutto nel comprensorio intemelio (Foto e Video)

I primi acquazzoni portati dalla perturbazione che, dal mare sta risalendo verso la nostra provincia e che ha portato Arpal ad innalzare il livello dell’allerta da giallo ad arancione, stanno colpendo soprattutto il ventimigliese, dove si sono registrati i primi allagamenti con interventi dei Vigili del Fuoco e i primi ‘fiumi’ nelle strade.

Al momento le quantità di pioggia non sono elevatissime (tra i 10 e i 30 mm) ed i corsi d’acqua, seppur innalzati rispetto a questa mattina, non destano preoccupazione. I pompieri dei distaccamenti di Ventimiglia e Sanremo sono già usciti in diverse occasioni per danni d’acqua e allagamenti di scantinati ma, almeno per ora, non si tratta di casi di grave entità.

La perturbazione dovrebbe colpire, seppur in modo intermittente, tutta la provincia fino al tardo pomeriggio e, quindi, l’allerta è massima. Soprattutto in funzione del terreno che, dopo le piogge degli ultimi giorni, è saturo e non sono da escludere eventuali frane o smottamenti.