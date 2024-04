Sanremo, al via la stagione estiva, Gianmaria Leto “Ottime premesse, le elezioni influiranno sul turismo? Non penso”

“Mi aspetto una stagione estiva positiva, le premesse sono ottime”. Sono le parole di Gianmaria Leto, amministratore delegato di Prime Quality, società che da diversi anni gestisce Villa Nobel, e da poco anche console svedese onorario. L’estate è ormai alle porte e la città Sanremo sta ultimando i dettagli per mettere in moto la grande macchina del turismo. Al suo interno c’è anche la già citata dimora che ospitò l’inventore della dinamite e creatore del più importante riconoscimento letterario e scientifico del mondo, pronta a regalare a turisti e cittadini un’estate di assoluto livello.

“Mi aspetto sicuramente una stagione positiva – afferma Gianmaria Leto – Come Villa Nobel abbiamo già fissato degli appuntamenti, a partire dalla stagione concertistica. Come ogni anno, a partire da giugno, sarà possibile assistere a sei concerti organizzati insieme al professore Fabio Marra. Alla fine del mese, invece si terrà un gin festival”.

Non solo. Come da tradizione, Villa Nobel si divide tra eventi diventati ormai costume e tradizione e qualche novità. Quali? A svelarlo è lo stesso Leto: “Tra giugno e luglio, lo stiamo ancora organizzando a dire il vero, vorremo dare vita ad una serie di visite guidate e incentrate sui vari vincitori dei premi Nobel. Il nostro desiderio sarebbe quello di far visitare la Villa e il museo, sono sicuro possa essere un bell’evento – prosegue - Poi faremo sicuramente eventi privati, ma la vera novità è che abbiamo in mente di realizzare una anteprima della Nobel Week 2024. Se si terrà in estate o più avanti questo non posso ancora dirlo, ma ci stiamo lavorando”.

Una Nobel Week che, come svelato dallo stesso Leto, avrà tra i protagonisti Guglielmo Marconi, visto il 150° della nascita. Tutto procede verso il meglio quindi e come tradizione il gioiello sanremese è pronto ad illuminarsi. D’altronde i numeri parlano chiaro: hotel e strutture ricettive sono già vicine al sold out. “Da quel che ho visto, le prenotazioni, anche per le visite museali, sono ottime. C’è un bel movimento, in linea con le varie estati passate”, conferma Leto.

L’estate sanremese si aprirà, infine, con le elezioni comunali. I cittadini saranno infatti chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno, ma per Leto una possibile conferma dell’amministrazione uscente o di una possibile novità non cambierà nulla per quanto riguarda a livello pratico il turismo per l’estate 2024. “Se le elezioni peseranno sulla stagione estiva? Non credo – conclude Leto - A parte per quanto riguarda la viabilità, che ancora oggi è il nostro più grande problema, la macchina del turismo è talmente ben avviata che è in grado di ottenere ottimi risultati, a prescindere da chi la guida. Per questo per noi sarà indifferente chi vincerà a giugno. Fortunatamente abbiamo un ottimo rapporto con tutte le parti coinvolte (ride, ndr)”.