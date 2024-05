Sanremo, annullata la tappa del 17 maggio dello spettacolo "Neverland"

La produzione di "Neverland" annuncia con rammarico l'annullamento dello spettacolo previsto per il 17 Maggio a Sanremo, a causa di problematiche tecnico-logistiche improvvise e non risolvibili nel breve termine.

Lo spettacolo si terrà regolarmente Sabato 18 Maggio 2024 presso il Teatro Ariston. Rimborso Biglietti: Tutti i detentori di biglietti per lo spettacolo annullato saranno rimborsati attraverso gli stessi canali di vendita utilizzati per l'acquisto.

Per acquisti su Ticket One scrivere a https://www.ticketone.it/campaign/info-rimborsi Per acquisti Ariston (cassa e online) scrivere a video@aristonsanremo.com.