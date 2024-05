Sanremo: i cetacei e la Run for the Whales ai Martedì Letterari

La Sanremo Marathon invita tutti gli atleti, simpatizzanti ed amici all’appuntamento dei Martedì Letterari del casinò di Sanremo, in programma oggi pomeriggio alle 16.30. In collaborazione con ‘Run for the Whales 2024’ (in programma il 15 giugno 2024 a Sanremo), la biologa Maddalena Jahoda parlerà del libro ‘Balene salvateci! I cetacei visti da un’altra prospettiva’. Ingresso libero.

In questa speciale occasione, si parlerà infatti anche della Run for the Whales, un'iniziativa che sostiene l'Istituto Tethys Onlus nella salvaguardia delle specie marine del Mar Ligure. I fondi raccolti andranno alla tutela e alla ricerca scientifica.

Intanto sul sito ufficiale www.runforthewhales.it sono aperte le iscrizioni alle tre gare (mezza maratona, 10 Km e family run).